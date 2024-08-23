Алаудинов: Спецназ «Ахмат» уничтожил две группы ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил две группы ВСУ в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. По его словам, противник «закидывает» в приграничье всё больше резервов.

«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного. Завтра я вам пленного покажу, потому что его <...> вывозят», — сказал офицер в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Алаудинов отметил, что за день российские бойцы уничтожили «действительно, очень много» украинских солдат.