Алаудинов: Спецназ «Ахмат» уничтожил две группы ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил две группы ВСУ в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. По его словам, противник «закидывает» в приграничье всё больше резервов.
«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного. Завтра я вам пленного покажу, потому что его <...> вывозят», — сказал офицер в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Алаудинов отметил, что за день российские бойцы уничтожили «действительно, очень много» украинских солдат.
Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из курского приграничья. Всего с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих и множество единиц техники, в том числе западной. Апти Алаудинов подчёркивал, что российские бойцы пресекают попытки Киева перебросить туда резервы.
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