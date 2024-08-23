Эксперт по карьере дал 7 советов, которые помогут освоиться на новой работе

Освоиться на новом рабочем месте и хорошо себя зарекомендовать — задача не из лёгких для многих людей. Однако справиться с ней можно с помощью семи простых советов.

Как отметил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, в первую очередь необходимо изучить культуру компании. Адаптироваться в коллективе будет проще, если разделять общие ценности.

Также следует быть готовым к изучению большого количества информации и обучению. А чтобы продемонстрировать заинтересованность в общем деле, нужно проявлять инициативу.

Четвёртый совет эксперта заключается в построении эффективной коммуникации с коллегами и руководством. Кстати, взаимодействовать с ними можно и вне работы.

«В качестве пятого совета я бы выделил участие в командных мероприятиях. Знакомство с коллегами вне рабочего процесса поможет построить хорошие отношения и укрепить командный дух», — рассказал Семеренко «Газете.ru».