Эксперт по карьере дал 7 советов, которые помогут освоиться на новой работе
Эксперт Семеренко: Открытость к обучению поможет освоиться на новой работе
Освоиться на новом рабочем месте и хорошо себя зарекомендовать — задача не из лёгких для многих людей. Однако справиться с ней можно с помощью семи простых советов.
Как отметил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, в первую очередь необходимо изучить культуру компании. Адаптироваться в коллективе будет проще, если разделять общие ценности.
Также следует быть готовым к изучению большого количества информации и обучению. А чтобы продемонстрировать заинтересованность в общем деле, нужно проявлять инициативу.
Четвёртый совет эксперта заключается в построении эффективной коммуникации с коллегами и руководством. Кстати, взаимодействовать с ними можно и вне работы.
«В качестве пятого совета я бы выделил участие в командных мероприятиях. Знакомство с коллегами вне рабочего процесса поможет построить хорошие отношения и укрепить командный дух», — рассказал Семеренко «Газете.ru».
Развитие профессиональных компетенций — шестой шаг. Наконец, быстрее освоиться на новом рабочем месте поможет обратная связь от коллег, поэтому нужно регулярно интересоваться их мнением.
Ранее Life.ru писал, какие предметы не следует держать на рабочем месте. Кстати, по фэншуй само рабочее место не должно находиться в некоторых комнатах.