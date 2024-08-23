«Сжигаем позиции врага»: Появилось видео филигранного удара «Искандера» по американскому РСЗО ВСУ
Минобороны РФ: «Искандер-М» уничтожил позиции РСЗО MLRS в Николаевской области
Комплекс «Искандер-М» нанёс сокрушительный удар по позициям ракетной системы залпового огня MLRS (производство США) в Николаевской области. В результате атаки ВС РФ уничтожен пункт управления РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили позиции РСЗО MLRS в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Сжигаем позиции врага. Кадры уничтожения в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевкой области позиции РСЗО MLRS производства США», — подписали видео в оборонном ведомстве.
В результате ракетного удара были уничтожены пункт управления РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовых автомобиля с боеприпасами, две единицы автомобильной техники сопровождения и склад с боекомплектом.
На опубликованной записи можно увидеть детонацию боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО MLRS ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ в одночасье лишились больше половины дивизиона американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot. Так, в районе населённого пункта Желобок в Днепропетровской области оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил две пусковые установки. Столько же российские военные ликвидировали в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области.
Telegram / Минобороны России