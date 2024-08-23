«Сжигаем позиции врага»: Появилось видео филигранного удара «Искандера» по американскому РСЗО ВСУ

Комплекс «Искандер-М» нанёс сокрушительный удар по позициям ракетной системы залпового огня MLRS (производство США) в Николаевской области. В результате атаки ВС РФ уничтожен пункт управления РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили позиции РСЗО MLRS в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Сжигаем позиции врага. Кадры уничтожения в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевкой области позиции РСЗО MLRS производства США», — подписали видео в оборонном ведомстве.

В результате ракетного удара были уничтожены пункт управления РСЗО, транспортно-заряжающая машина, три грузовых автомобиля с боеприпасами, две единицы автомобильной техники сопровождения и склад с боекомплектом.

На опубликованной записи можно увидеть детонацию боекомплекта и пожар на уничтоженной позиции РСЗО MLRS ВСУ.