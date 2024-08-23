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23 августа, 11:08

СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в колонии под Волгоградом

По факту захвата исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.

«В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний», — говорится в сообщении.

В СК подтвердили, что несколько заключённых взяли в заложников сотрудников учреждения ФСИН. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ (захват заложников, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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Напомним, днём 23 августа группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Предварительно, один убит. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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