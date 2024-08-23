"Курский характер": Музыканты со всей России исполнили песню в поддержку курян

Российские артисты исполнили песню «Курский характер» в поддержку мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ. Соответствующий клип в телеграм-канале опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Песня в поддержку курян от артистов из разных уголков России. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

«Мы чувствуем поддержку страны каждый день, каждую минуту — словами и делами. Благодарен певцам и актёрам нашей необъятной России за такую сильную и честную подачу песни "Курский характер"», — отметил Смирнов.

Авторами композиции стали Роман Рубанов и Евгений Кобылянский. В частности, в исполнении песни участие принимали Ирина Ортман (Москва), Анна Брусинская (Санкт-Петербург), Добрыня Сатин (Республика Алтай), Олег Исаков (Хабаровский край), Андрей Луговский (Красноярский край), а также мужской хор «Артодокс» (Воронежская область) и Сергей Чуйков (ЛНР).