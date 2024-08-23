"Курский характер": Музыканты со всей России исполнили песню в поддержку курян
Российские артисты спели песню в поддержку жителей Курской области
Российские артисты исполнили песню «Курский характер» в поддержку мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ. Соответствующий клип в телеграм-канале опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Песня в поддержку курян от артистов из разных уголков России. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
«Мы чувствуем поддержку страны каждый день, каждую минуту — словами и делами. Благодарен певцам и актёрам нашей необъятной России за такую сильную и честную подачу песни "Курский характер"», — отметил Смирнов.
Авторами композиции стали Роман Рубанов и Евгений Кобылянский. В частности, в исполнении песни участие принимали Ирина Ортман (Москва), Анна Брусинская (Санкт-Петербург), Добрыня Сатин (Республика Алтай), Олег Исаков (Хабаровский край), Андрей Луговский (Красноярский край), а также мужской хор «Артодокс» (Воронежская область) и Сергей Чуйков (ЛНР).
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.
Кадр из видео Telegram / Алексей Смирнов