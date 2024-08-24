Шторм-новости СВО: Операция возмездия за Курск, тяжелейшие потери ВСУ в боях за Часов Яр, ситуация на 24 августа Военный эксперт Александр Шарковский анализирует события недели с 19 по 24 августа. Бои в Торецке, ВСУ эвакуируют Покровск — в дайджесте Life.ru 23 августа, 21:11 ВСУ понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Брянская область, 24 августа

На минувшей неделе принято решение о создании сил территориальной обороны Брянской области. Правительство РФ по распоряжению Владимира Путина выделит на этот проект 1,9 млрд рублей. Брянское вооружённое формирование возглавил генерал-майор ВДВ, имя которого власти решили пока не раскрывать. Число добровольцев, желающих вступить в брянское ополчение, уже превысило 100 тыс. Такие же формирования создаются в Курской и Белгородской областях.

Военнослужащие РФ в зоне спецоперации. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Координационный совет (КС) по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей приступил к работе, определены его основные задачи и направления деятельности. Назначены ответственные лица на каждом из направлений (однако не все имена озвучены).

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обнародовал должностные назначения в КС: Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко — за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);

Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков — за инженерное обустройство и строительство;

Заместитель министра обороны РФ — руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию.

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение;

Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров;

За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Решения, направленные на усиление границ в Брянской области, были приняты своевременно. Противник не заставил себя долго ждать. На минувшей неделе неприятель двумя эшелонами, силами, превышающими 200 бойцов, атаковал границу РФ в Климовском районе. Атака врага была благополучно отражена с большим уроном для него.

Курская область, 24 августа

Курская область. Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный российскими военнослужащими 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военкор WarGonzo Руслан Хакиев сообщил о ракетных обстрелах в Курской области: «По Льгову прилетело несколько ракет. Глава города рекомендовал тем, кто успел покинуть Льгов, не возвращаться до момента нормализации ситуации в Курской области».

В течение недели украинские войска пытались расширить зону контроля в Курской области. В районе Коренева враг атаковал позиции наших войск в Ольговке, Комаровке, Апанасовке, Вишневе, Бяховке и Внезапном. Неприятель не смог продвинуться вперёд ни в одном из вышеперечисленных пунктов. Продолжается кровопролитное противостояние российских войск и ВСУ в приграничных районах близ Тёткина и Суджи. В среднем за сутки противник под Курском теряет до 400 своих бойцов и порядка 17 единиц бронетехники.

Неприятель сосредоточил для вторжения в Курскую область многочисленные силы, однако здесь нет ни одной бригады полного состава. Из самых боеспособных соединений по всему ТВД выделены один-два усиленных батальона, а также подразделения ротного уровня. Всего в наступление брошено около 30 батальонов и 15 рот, в том числе подразделений, отрядов и групп, равных им по значению или по численности. Основной боевой резерв ВСУ затронут не был.

Появилась дополнительная информация об участии польских, американских и французских военных в интервенции ВСУ Курской области. По данным Минобороны РФ, общие потери украинских войск в Курской области составили: в живой силе 5134 военнослужащих, 69 танков, 432 единицы другой бронетехники. Украинский ТГ-канал «Резидент» информирует: «Наш источник в (украинском. — Прим. ред.) Генштабе сообщил, что ВСУ в курской операции потеряли почти 500 единиц техники, что по темпам потерь уже превышает прошлогоднее контрнаступление. Вся наша техника находится на открытой местности, что позволяет противнику легко уничтожать её с помощью БПЛА и артиллерии».

О финале эпопеи в Курской области российский посол в США Анатолий Антонов заявил: «Президент принял решение. Я твёрдо убеждён, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Ранее из Китая поступило сообщение, что ко Дню независимости Украины Россия готовит удар возмездия, в связи с этим Пекин предложил своим гражданам срочно покинуть Киев.

Харьковская область, 24 августа

Харьковская область. Российский военнослужащий в населённом пункте Плетеневка. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Харьковской области с наибольшей интенсивностью наблюдалось противостояние сторон в Волчанске и на подходах к Липцам. На Харьковском участке фронта за неделю боёв противник потерял убитыми и тяжело ранеными 3090 человек. Военкор Лисицын сообщил: «Укронацисты заявили о начале контрнаступления в Харьковской области. Но для бандеровцев оно обернулось кровавым провалом. Бронегруппы боевиков ВСУ атаковали в Харьковском приграничье, ударив у Глубокого. В итоге противник потерял три БТР и до полуроты пехоты. Выжил лишь один боевик, сумевший убежать через поля». Из того же источника стало известно, что на Купянском направлении всю неделю продолжались бои местного значения.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 24 августа

Продолжаются бои в Донецкой Народной Республике, в Часовом Яре, на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Самые тяжёлые потери ВСУ несут именно на этом участке фронта: бывают дни, когда утраты противника приближаются к 1000 убитых и раненых. Часов Яр входит в зону ответственности оперативной группы войск ВС РФ «Юг». За неделю безвозвратные утраты врага здесь составили 4530 человек.

Сосед этого объединения слева — ОГВ «Центр» — также ведёт крайне напряжённые наступательные боевые действия. Здесь враг теряет в сутки около 700–800 своих бойцов. Россияне вошли в Торецк и завязали уличные бои. Наши штурмовые отряды медленно, но уверенно продвигаются к центру города.

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Войска ОГВ «Центр» успешно развивают наступление и на другом своём фланге — на Покровском направлении. Бои идут в 2,5 километра от Мирнограда и примерно в 4,3 километра от трассы Т0504, соединяющей Покровск и Константиновку. Эта дорога является основной операционной линией, по которой ВСУ осуществляют снабжение своей часов-ярской группировки.

Силы ВС РФ взяли в полукольцо Гродовку и изрядно потрепали её украинский гарнизон. Наши заняли всю юго-восточную часть этого населённого пункта и продолжают продвижение к центру посёлка по улице Заводской. По соседству идут тяжёлые бои с неприятелем за населённые пункты Красный Яр и Крутой Яр. Россияне лихим натиском опрокинули врага на подходах к Новогродовке и вошли в этот посёлок. Сейчас слышна плотная перестрелка в районе улицы Парковой. Наша мотопехота с ходу взяла село Птичье и продолжает наступление в направлении Калинова.

Южнее, в зоне ответственности ОГВ «Восток», идёт бой за село Константиновка. Здесь противник оказывает упорное сопротивление — и за последнее время никаких изменений в положении сторон не наблюдается. На данном участке фронта враг потерял в течение недели более 800 человек.

Запорожская область, 24 августа

В течение минувшей недели ВСУ в Запорожской области сосредотачивали боевую технику, транспортные средства, автоцистерны ГСМ и живую силу в районе Орехова, Каменского и Приморского на левом берегу Днепра и в населённых пунктах Лысогорка, Хортица, Каневское и Беленькое на правом берегу. За указанный период россияне провели ряд удачных атак и выбили неприятеля из населённого пункта Белогорье, вплотную приблизившись к Малой Токмачке. Левый фланг ореховской группировки врага оказался «в подвешенном» состоянии. Противник явно занервничал и перебросил в этот н/п дополнительные силы, предварительно слегка отодвинув свои позиции на север — в Запорожье.

Авторы Александр Шарковский