«Это армагеддон»: Скандальный украинский дипломат завыл из-за решения Германии
Посол Мельник: Уменьшение поддержки со стороны Германии разрушительно для Киева
Решение властей Германии сократить поддержку Киева разрушительно для Украины. Об этом сообщил посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник, которые ранее работал дипломатическим представителем в ФРГ.
«Вынужден повториться: решение правительства Германии прекратить финансирование поставок оружия на Украину из бюджета и заменить их сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева», — указал он на своей странице в социальной сети X в пятницу, 23 августа.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Берлин размышляет о сокращении военной помощи Киеву. По плану поддержка Украины сократится вдвое в 2025 году. При этом средства будут поступать не из бюджета Германии, а с замороженных депозитов российского Центробанка.
Напомним, Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом Незалежной в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". После возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту.
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