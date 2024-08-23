Решение властей Германии сократить поддержку Киева разрушительно для Украины. Об этом сообщил посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник, которые ранее работал дипломатическим представителем в ФРГ.

«Вынужден повториться: решение правительства Германии прекратить финансирование поставок оружия на Украину из бюджета и заменить их сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева», — указал он на своей странице в социальной сети X в пятницу, 23 августа.