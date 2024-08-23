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Регион
23 августа, 19:03

В Ростовской области временно запретили проводить массовые мероприятия на улице

В Ростовской области ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — написал он в телеграм-канале.

Такой запрет, по словам Голубева, будет действовать в регионе до особого распоряжения.

Как сообщал Life.ru, в Пролетарске Ростовской области шестой день горят склады с топливом — пожар вспыхнул ещё 18 августа после атаки дронов. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано. А сегодня в Пролетарске огонь охватил камыш, потом перекинулся на городскую застройку, в результате загорелось сразу три дома. В настоящее время на месте работают спасатели, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Украинский беспилотник снова атаковал нефтебазу в Пролетарске
Украинский беспилотник снова атаковал нефтебазу в Пролетарске
Обложка ©

Freepik / senivpetro

Наталья Демьянова
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