В Ростовской области временно запретили проводить массовые мероприятия на улице

«Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, в Пролетарске Ростовской области шестой день горят склады с топливом — пожар вспыхнул ещё 18 августа после атаки дронов. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано. А сегодня в Пролетарске огонь охватил камыш, потом перекинулся на городскую застройку, в результате загорелось сразу три дома. В настоящее время на месте работают спасатели, пожару присвоен повышенный номер сложности.