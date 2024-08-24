Местные жители сообщили о взрывах над Курском

Несколько взрывов прогремело над Курском. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Взрывы, предположительно, прозвучавшие в Курске. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали SHOT, что около 20 минут назад услышали 2–3 взрыва в небе. Также были видны яркие вспышки. Предварительно, система ПВО сбила несколько воздушных целей. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Напомним, что в регионе действует сигнал ракетной опасности.