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Регион
23 августа, 21:04

Местные жители сообщили о взрывах над Курском

SHOT: Несколько взрывов прогремело над Курском, работает ПВО

Несколько взрывов прогремело над Курском. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Взрывы, предположительно, прозвучавшие в Курске. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали SHOT, что около 20 минут назад услышали 2–3 взрыва в небе. Также были видны яркие вспышки. Предварительно, система ПВО сбила несколько воздушных целей. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Напомним, что в регионе действует сигнал ракетной опасности.

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Российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе 5137 военнослужащих. Также российские военные уничтожили множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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