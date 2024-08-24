Стало известно, когда власти США предъявят обвинения россиянину Петрову
Генконсул РФ Захаров: США предъявят обвинения россиянину Петрову до 8 сентября
Стало известно, когда власти Соединённых Штатов предъявят официальные обвинения экстрадированному в США с Кипра российскому гражданину Артуру Петрову, которого местные правоохранительные органы подозревают в незаконном экспорте в Россию произведённой в Америке микроэлектроники. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, это произойдёт не позднее 8 сентября.
«Обвинения он считает политически мотивированными и надуманными, намерен их оспаривать. Официальные обвинения должны быть предъявлены не позднее 8 сентября. Тогда он с адвокатом будет выстраивать линию защиты», — сообщил юрист.
Захаров также сообщил, что накануне Петрова посетили российские дипломаты. Жалоб по поводу условий содержания россиянин не высказал.
Напомним, Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года по запросу США. Весной текущего года кипрский апелляционный суд одобрил его экстрадицию. После передачи гражданина РФ стражам правопорядка из Соединённых Штатов генконсул Захаров сообщал, что дипломаты пытаются получить консульский доступ и телефонный разговор с россиянином.
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