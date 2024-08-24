Стало известно, когда власти США предъявят обвинения россиянину Петрову

Стало известно, когда власти Соединённых Штатов предъявят официальные обвинения экстрадированному в США с Кипра российскому гражданину Артуру Петрову, которого местные правоохранительные органы подозревают в незаконном экспорте в Россию произведённой в Америке микроэлектроники. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, это произойдёт не позднее 8 сентября.

«Обвинения он считает политически мотивированными и надуманными, намерен их оспаривать. Официальные обвинения должны быть предъявлены не позднее 8 сентября. Тогда он с адвокатом будет выстраивать линию защиты», — сообщил юрист.

Захаров также сообщил, что накануне Петрова посетили российские дипломаты. Жалоб по поводу условий содержания россиянин не высказал.