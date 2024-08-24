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24 августа, 08:01

Перелом черепа и рваная рана: Жителя Петербурга во время пьянки ударили топором по голове

Неизвестный ударил жителя Санкт-Петербурга топором по голове

В Северной столице ночная пьянка чуть не закончилась трагедией. Злоумышленник с топором покусился на жизнь своего собутыльника. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», криминальная история произошла несколько дней назад.

Уточняется, что 34-летний житель Петербурга выпивал с неким мужчиной недалеко от своего дома на улице Большая Зеленина. Поздно ночью между собутыльниками возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки нападавший несколько раз ударил оппонента топором по голове.

Преступник скрылся с места происшествия, однако момент нападения зафиксировала уличная камера наблюдения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него ЧМТ, рубленую рану, многочисленные ушибы, гематомы и переломы костей черепа. Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в июле в Санкт-Петербурге с топором напали на сотрудника магазина. Жёсткие кадры преступления опубликовал Life.ru. До этого в Красноярском крае мать зарубила топором трёхлетнюю дочь.

Обложка ©

Pixabay / medienluemmel

Борис Эльфанд
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