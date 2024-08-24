За сутки ВС России отразили четыре атаки и сорвали ещё две в Курской области

За минувшие сутки российская группировка войск «Север» отразила нападение ВСУ на Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малую Локню, а также сорвала атаки в направлении ещё двух населённых пунктов Курской области. Общие потери противника составили более 60 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того,уничтожены: танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки наши бойцы поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный. В министерстве уточнили, что военные задействовали авиацию и артиллерию. Также российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.

В Минобороны добавили, что в настоящее время ВС РФ продолжают выискивать украинские диверсионные группы, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.