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24 августа, 19:48

На Алтае возбудили дело из-за убийства выдры участниками «Последнего героя»

Kp.ru: На Алтае возбудили дело из-за убийства выдры в «Последнем герое»

Участник шоу «Последний герой» разделывает выдру на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон

Участник шоу «Последний герой» разделывает выдру на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон

Зрители популярного проекта «Последний герой», который теперь снимают в России, были весьма шокированы выпуском, где участники поймали, разделали и съели выдру. Да и правоохранительные органы не оставили без внимания оригинальное развитие сюжета.

Как сообщает kp.ru, по факту проведённой проверки возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Кто конкретно должен ответить за браконьерство, пока остаётся загадкой.

«По данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России "Турочакский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена"», — отметили в полиции.

Полакомившиеся выдрой участники "Последнего героя" могли заразиться чумой
Полакомившиеся выдрой участники "Последнего героя" могли заразиться чумой

Напомним, ранее Life.ru писал, что участники шоу "Последний герой" полакомились выдрой на Алтае. Позже телеканал ТВ-3 объяснил, почему они пошли на такой отчаянный шаг.

Борис Эльфанд
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