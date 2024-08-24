На Алтае возбудили дело из-за убийства выдры участниками «Последнего героя»

Зрители популярного проекта «Последний герой», который теперь снимают в России, были весьма шокированы выпуском, где участники поймали, разделали и съели выдру. Да и правоохранительные органы не оставили без внимания оригинальное развитие сюжета.

Как сообщает kp.ru, по факту проведённой проверки возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Кто конкретно должен ответить за браконьерство, пока остаётся загадкой.