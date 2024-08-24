На Алтае возбудили дело из-за убийства выдры участниками «Последнего героя»
Kp.ru: На Алтае возбудили дело из-за убийства выдры в «Последнем герое»
Участник шоу «Последний герой» разделывает выдру на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон
Зрители популярного проекта «Последний герой», который теперь снимают в России, были весьма шокированы выпуском, где участники поймали, разделали и съели выдру. Да и правоохранительные органы не оставили без внимания оригинальное развитие сюжета.
Как сообщает kp.ru, по факту проведённой проверки возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Кто конкретно должен ответить за браконьерство, пока остаётся загадкой.
«По данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России "Турочакский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена"», — отметили в полиции.
Напомним, ранее Life.ru писал, что участники шоу "Последний герой" полакомились выдрой на Алтае. Позже телеканал ТВ-3 объяснил, почему они пошли на такой отчаянный шаг.