В Турции сообщили о гибели двух российских моряков в результате несчастного случая

В результате несчастного случая утонули двое членов экипажа грузового судна Navis 2, шедшего под флагом РФ. Об этом сообщила газета Sabah.

Как пишет издание, инцидент произошёл в пятницу, 23 августа. В это время судно находилось на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Два россиянина — Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года) — скончались в трюме в результате отравления газом. Тела умерших доставили в Институт судебной медицины города Бурса.