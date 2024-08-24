В Турции сообщили о гибели двух российских моряков в результате несчастного случая
Sabah: Двое российских моряков погибли в результате несчастного случая в Турции
Грузовое судно Navis 2. Обложка © fleetphoto.ru / nautic
В результате несчастного случая утонули двое членов экипажа грузового судна Navis 2, шедшего под флагом РФ. Об этом сообщила газета Sabah.
Как пишет издание, инцидент произошёл в пятницу, 23 августа. В это время судно находилось на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Два россиянина — Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года) — скончались в трюме в результате отравления газом. Тела умерших доставили в Институт судебной медицины города Бурса.
Компания, оказывавшая агентские услуги судну, выдвинула другую версию событий. Согласно её данным, моряки скончались после падения в палубный люк. Версию с газом решили пока не комментировать, так как нет заключения. После завершения работы судмедэкспертов тела моряков переправят в Россию.
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