Предполагаемая девушка экс-футболиста Аршавина сообщила о рождении дочери
Андрей Аршавин и его предполагаемая девушка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrey.arshavin10 / ana_010
Предполагаемая девушка футболиста Андрея Аршавина по имени Анна в социальных сетях заявила, что родила дочь. Немногим ранее спортсмен опубликовал фото с подписью «В ожидании чуда», чем подкрепил домыслы пользователей, что он в пятый раз стал отцом.
«22 августа я родила крутую дочь», — написала девушка, с которой приписывают роман Андрею Аршавину, в личном блоге. При этом она не стала раскрывать личность отца ребёнка.
О том, что у футболиста появилась новая возлюбленная по имени Анна, слухи распространяются по Сети уже не первый месяц. Сам Аршавин никак предположения поклонников не комментировал, оставляя лишь небольшие намёки в личных блогах. Именно поэтому многим показалось, что подпись «В ожидании чуда» к фотографии — это способ косвенно известить фанатов о скором пополнении в семье.
Помимо предположительной дочери у Аршавина также есть четверо детей от других браков. Двое сыновей Артём и Арсений, а также дочь Яна — от телеведущей Юлии Барановской, а также дочь Есения — от Алисы Аршавиной (Казьминой).
Ранее Life.ru рассказал о семейной драме, развернувшейся на фоне развода Андрея и Алисы Аршавиных. Мать Аршавина отсудила у изуродованной болезнью бывшей невестки почти 2 миллиона рублей. Экс-супруге футболиста, несмотря на проблемы с финансами, предстояло пройти через девять пластических операций — недавно был опубликован результат долгих стараний хирурга.