«Решил зайти с козырей»: Захарова высмеяла заявление Байдена о «800 тысячах рабочих мест»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложь действующего американского лидера Джо Байдена, который на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил о создании 800 тысяч рабочих мест с тех пор, как он вступил в должность. В качестве опровержения российский дипломат привела данные американского Минтруда, согласно которым тех самых 800 тысяч рабочих мест попросту не существует.

«Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, — их просто не существует», — написала Захарова в телеграм-канале.