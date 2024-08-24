Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 17:39

«Решил зайти с козырей»: Захарова высмеяла заявление Байдена о «800 тысячах рабочих мест»

Захарова упрекнула Байдена за ложь о 800 тысячах рабочих мест в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложь действующего американского лидера Джо Байдена, который на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил о создании 800 тысяч рабочих мест с тех пор, как он вступил в должность. В качестве опровержения российский дипломат привела данные американского Минтруда, согласно которым тех самых 800 тысяч рабочих мест попросту не существует.

«Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, — их просто не существует», — написала Захарова в телеграм-канале.

По всей видимости, это был «единственный конёк» 81-летнего демократа в тех дебатах, и Байден «решил зайти с козырей», сыронизировала представитель российского МИД. В заключение своего поста Захарова назвала американского лидера и его вице-президента Харрис «борцами с фейк-ньюз» и добавила смеющийся смайлик.

Ранее американские СМИ упрекнули Байдена в доведении США до состояния войны из-за участия страны в конфликтах по всему миру. В таком виде 46-й президент передаст государство преемнику. Вдобавок при нём Штаты де-факто лишились возможности уверенно противостоять России и Китаю.

Байден подписал тайный документ о ядерном оружии на закате президентства
Байден подписал тайный документ о ядерном оружии на закате президентства
Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров