«Решил зайти с козырей»: Захарова высмеяла заявление Байдена о «800 тысячах рабочих мест»
Захарова упрекнула Байдена за ложь о 800 тысячах рабочих мест в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложь действующего американского лидера Джо Байдена, который на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил о создании 800 тысяч рабочих мест с тех пор, как он вступил в должность. В качестве опровержения российский дипломат привела данные американского Минтруда, согласно которым тех самых 800 тысяч рабочих мест попросту не существует.
«Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и Камала Харрис, — их просто не существует», — написала Захарова в телеграм-канале.
По всей видимости, это был «единственный конёк» 81-летнего демократа в тех дебатах, и Байден «решил зайти с козырей», сыронизировала представитель российского МИД. В заключение своего поста Захарова назвала американского лидера и его вице-президента Харрис «борцами с фейк-ньюз» и добавила смеющийся смайлик.
Ранее американские СМИ упрекнули Байдена в доведении США до состояния войны из-за участия страны в конфликтах по всему миру. В таком виде 46-й президент передаст государство преемнику. Вдобавок при нём Штаты де-факто лишились возможности уверенно противостоять России и Китаю.
VK / МИД России