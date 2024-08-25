«Окно возможностей»: Политолог заявил о стремлении Германии использовать украинский кризис в личных целях

Антироссийская и проукраинская позиция Германии уже давно ни для кого не секрет. Однако в воздухе висит вопрос, почему немецкие власти не прикладывают усилий для урегулирования кризисной ситуации, а делают всё ровно наоборот. Политолог Алексей Фененко полагает, что у Берлина есть личные цели.

В интервью радио «Комсомольская правда» профессор факультета мировой политики МГУ заявил, что Германия использует украинский кризис как окно возможностей, чтобы восстановить свою военную силу.

«Немцы сказали: дайте нам армию как опору восточного фланга НАТО, как опору защитника Европы, как защитника демократии и так далее», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для этого в первую очередь необходимо перезапустить ВПК Германии. Кроме того, немецким властям потребуется изменить внутри страны отношение к патриотизму, обязательной воинской службе и другим ключевым аспектам, уверен политолог.