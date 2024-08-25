Число пострадавших после обстрела ВСУ белгородского посёлка увеличилось до 13

Количество пострадавших после обстрела ВСУ посёлка Ракитное в Белгородской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить её в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал глава области.

По словам Гладкова, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Кроме того, в результате атаки противника повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.