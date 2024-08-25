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25 августа, 08:37

Число пострадавших после обстрела ВСУ белгородского посёлка увеличилось до 13

Количество пострадавших после обстрела ВСУ посёлка Ракитное в Белгородской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить её в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал глава области.

По словам Гладкова, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Кроме того, в результате атаки противника повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

Следком завёл дело после обстрела Ракитного, унёсшего жизни пятерых человек
Следком завёл дело после обстрела Ракитного, унёсшего жизни пятерых человек

Напомним, в ночь на 25 августа ВСУ обстреляли село Ракитное. Погибли пять человек, ещё 12, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали. Шесть мирных жителей находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Мария Любицкая
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