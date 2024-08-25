«Мощнейший прилёт»: Подполье заявило о поражении склада с ракетным вооружением ВСУ в Сумах
Подпольщик Лебедев: В Сумах поражён склад с ракетами ВСУ, в том числе для ПВО
В городе Сумы на северо-востоке Незалежной российские силы поразили склад с ракетным вооружением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Мощнейший двойной прилёт только что в районе промзоны на Линейной. Зацепили склад со свежепривезёнными ракетами, в том числе и для противовоздушной обороны», — написал подпольщик в телеграм-канале.
Напомним, Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр расположен примерно в 30-ти километрах от госграницы.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позже стало известно, что ВС России поразили скопления резервов ВСУ в регионе.
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