В городе Сумы на северо-востоке Незалежной российские силы поразили склад с ракетным вооружением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Мощнейший двойной прилёт только что в районе промзоны на Линейной. Зацепили склад со свежепривезёнными ракетами, в том числе и для противовоздушной обороны», — написал подпольщик в телеграм-канале.