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25 августа, 10:42

«Мощнейший прилёт»: Подполье заявило о поражении склада с ракетным вооружением ВСУ в Сумах

Подпольщик Лебедев: В Сумах поражён склад с ракетами ВСУ, в том числе для ПВО

В городе Сумы на северо-востоке Незалежной российские силы поразили склад с ракетным вооружением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Мощнейший двойной прилёт только что в районе промзоны на Линейной. Зацепили склад со свежепривезёнными ракетами, в том числе и для противовоздушной обороны», — написал подпольщик в телеграм-канале.

Напомним, Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр расположен примерно в 30-ти километрах от госграницы.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru сообщал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позже стало известно, что ВС России поразили скопления резервов ВСУ в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Никита Осипов
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