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25 августа, 12:43

Лидер «Коррозии металла» Троицкий спустя 12 лет выдвинулся в мэры Химок

Сергей Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Сергей Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий

Рок-музыкант, лидер скандальной трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, более известный как Паук, спустя 12 лет вновь решил побороться за пост мэра подмосковных Химок. Артист заявил, что подал документы как кандидат-самовыдвиженец.

«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», — сказал собеседник РИА «Новости».

В Новороссийске "приготовили" Паука в томатном соусе
В Новороссийске "приготовили" Паука в томатном соусе

Неизвестно, действительно ли Паук вновь решил попробовать себя в политике, но точно можно сказать одно: он постоянно впутывается в какие-либо скандалы. Напомним, недавно Троицкого заподозрили в попытке расплатиться поддельной 500-рублёвой купюрой в одном из супермаркетов Новороссийска. По словам музыканта, охрана стала душить и избивать его. Однако всё закончилось не в пользу рокером — штрафом в те же 500 рублей.

Матвей Константинов
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