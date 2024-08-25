Лидер «Коррозии металла» Троицкий спустя 12 лет выдвинулся в мэры Химок
Сергей Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий
Рок-музыкант, лидер скандальной трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, более известный как Паук, спустя 12 лет вновь решил побороться за пост мэра подмосковных Химок. Артист заявил, что подал документы как кандидат-самовыдвиженец.
«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», — сказал собеседник РИА «Новости».
Неизвестно, действительно ли Паук вновь решил попробовать себя в политике, но точно можно сказать одно: он постоянно впутывается в какие-либо скандалы. Напомним, недавно Троицкого заподозрили в попытке расплатиться поддельной 500-рублёвой купюрой в одном из супермаркетов Новороссийска. По словам музыканта, охрана стала душить и избивать его. Однако всё закончилось не в пользу рокером — штрафом в те же 500 рублей.