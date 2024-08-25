Лидер «Коррозии металла» Троицкий спустя 12 лет выдвинулся в мэры Химок

Рок-музыкант, лидер скандальной трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, более известный как Паук, спустя 12 лет вновь решил побороться за пост мэра подмосковных Химок. Артист заявил, что подал документы как кандидат-самовыдвиженец.