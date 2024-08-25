Над Курской областью уничтожили ещё одну ракету и дрон ВСУ
Смирнов: Над Курской областью сбили ракету и беспилотник самолётного типа ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолётного типа в небе Курской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале врио губернатора региона Алексея Смирнова.
«Ещё одна украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области», — говорится в сообщении.
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