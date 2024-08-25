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Регион
25 августа, 15:15

Над Курской областью уничтожили ещё одну ракету и дрон ВСУ

Смирнов: Над Курской областью сбили ракету и беспилотник самолётного типа ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолётного типа в небе Курской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале врио губернатора региона Алексея Смирнова.

«Ещё одна украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области», — говорится в сообщении.

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Ранее днём над Курской областью силы ПВО также сбили ракету и беспилотник ВСУ. Кроме того, минувшим вечером в небе над регионом было уничтожено четыре ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Мария Любицкая
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