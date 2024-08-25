«Лучше не увлекаться»: Врач назвала самый опасный вид чая

Чай в пакетиках является самым опасным видом данного напитка. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт обратила внимание на опасные примеси, которые могут содержаться в пакетиках: от пыли до молекул пластика.

Пакетированный чай опасен ещё и тем, что в нём быстрее развивается плесень, подчеркнула врач. Она призвала россиян пить чай в пакетиках только в крайних случаях.

«Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях — в качестве удобного походного варианта», — указала диетолог.