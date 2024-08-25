«Лучше не увлекаться»: Врач назвала самый опасный вид чая
Врач Соломатина считает чай в пакетиках самым опасным видом напитка
Чай в пакетиках является самым опасным видом данного напитка. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт обратила внимание на опасные примеси, которые могут содержаться в пакетиках: от пыли до молекул пластика.
Пакетированный чай опасен ещё и тем, что в нём быстрее развивается плесень, подчеркнула врач. Она призвала россиян пить чай в пакетиках только в крайних случаях.
«Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях — в качестве удобного походного варианта», — указала диетолог.
При выборе чая Соломатина советует ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке. При этом он должен быть цельным и без примесей мелкого раскрошенного сырья. Если есть возможность, стоит понюхать чай и проверить срок годности. По словам врача, в день нельзя пить больше четырёх чашек чая, независимо от вида. А хранить его стоит в сухом, тёмном месте во избежание появления бактерий и развития плесени.
Ранее эксперт раскрыл свойство чая, полезное для похудения. До этого россиян предупредили, что любимая ими добавка для чая приносит больше вреда, чем пользы.