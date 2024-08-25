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25 августа, 19:24

«Лучше не увлекаться»: Врач назвала самый опасный вид чая

Врач Соломатина считает чай в пакетиках самым опасным видом напитка

Чай в пакетиках является самым опасным видом данного напитка. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт обратила внимание на опасные примеси, которые могут содержаться в пакетиках: от пыли до молекул пластика.

Пакетированный чай опасен ещё и тем, что в нём быстрее развивается плесень, подчеркнула врач. Она призвала россиян пить чай в пакетиках только в крайних случаях.

«Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях — в качестве удобного походного варианта», указала диетолог.

При выборе чая Соломатина советует ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке. При этом он должен быть цельным и без примесей мелкого раскрошенного сырья. Если есть возможность, стоит понюхать чай и проверить срок годности. По словам врача, в день нельзя пить больше четырёх чашек чая, независимо от вида. А хранить его стоит в сухом, тёмном месте во избежание появления бактерий и развития плесени.

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Ранее эксперт раскрыл свойство чая, полезное для похудения. До этого россиян предупредили, что любимая ими добавка для чая приносит больше вреда, чем пользы.

Обложка ©

Pixabay

Борис Эльфанд
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