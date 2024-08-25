В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии раненых при обстреле Ракитного

Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после обстрела посёлка Ракитное в Белгородское области. Всего были ранены 13 жителей, двое из них отправлены на амбулаторное лечение, сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.

Глава Минздрава Белгородской области докладывает о состоянии пострадавших в посёлке Ракитное. Видео © Telegram / Андрей Иконников

«11 человек находятся в больницах города Белгорода: восемь взрослых — в городской больнице №2 и в областной клинической больнице — все находятся в тяжёлом состоянии, Шесть из них в реанимации. Трое детей [находятся] в детской областной клинической больнице в средней степени тяжести в отделениях», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

Министр отметил, что по каждому пострадавшему были проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами, в настоящее время транспортировка пациентов не требуется.