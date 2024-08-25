В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии раненых при обстреле Ракитного
Минздрав: Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после обстрела Ракитного
Последствия обстрела Ракитного Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после обстрела посёлка Ракитное в Белгородское области. Всего были ранены 13 жителей, двое из них отправлены на амбулаторное лечение, сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.
Глава Минздрава Белгородской области докладывает о состоянии пострадавших в посёлке Ракитное. Видео © Telegram / Андрей Иконников
«11 человек находятся в больницах города Белгорода: восемь взрослых — в городской больнице №2 и в областной клинической больнице — все находятся в тяжёлом состоянии, Шесть из них в реанимации. Трое детей [находятся] в детской областной клинической больнице в средней степени тяжести в отделениях», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.
Министр отметил, что по каждому пострадавшему были проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами, в настоящее время транспортировка пациентов не требуется.
Напомним, в ночь на 25 августа ВСУ обстреляли посёлок Ракитное. В результате погибли пять человек, также были повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, семь автомобилей, газопровод и линия электропередач. СК завёл дело по статье "Теракт".