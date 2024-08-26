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26 августа, 05:33
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«Его нет среди убийц‎»: Мать захватчика из волгоградской ИК-19 не увидела сына на видео террористов

Мать предполагаемого захватчика из волгоградской ИК-19 не верит в вину сына

Участие заключённого волгоградской ИК-19 Темура Хусинова в захвате заложников прокомментировала его мать. Женщина заявила РИА «Новости», что её сына нет на кадрах, снятых террористами. Она не верит в его вину и хочет получить информацию о его местонахождении.

«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках — Прим. Ред.)… Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают (в ИК-19 — Прим. Ред.)», — заявила мать заключённого.

Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников
Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников

Женщина также подтвердила, что Хусинов родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. Известно, что до выхода из тюрьмы ему оставалось два месяца. Мать говорит, что сын «‎всех уважает, всех выручает, всем помогает, на греховные дела он не пойдёт».

Напомним, что ранее Life.ru опубликовал список захвативших ИК-19 в Суровикино под Волгоградом. Помимо Темура Хусинова, среди террористов числятся Рамзидин Тошев, Рустамчон Наврузи и Назирчон Тонов. В результате захвата колонии погибли четверо сотрудников учреждения, все захватчики ликвидированы во время штурма. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Наталья Афонина
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