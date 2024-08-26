«Его нет среди убийц‎»: Мать захватчика из волгоградской ИК-19 не увидела сына на видео террористов

Участие заключённого волгоградской ИК-19 Темура Хусинова в захвате заложников прокомментировала его мать. Женщина заявила РИА «Новости», что её сына нет на кадрах, снятых террористами. Она не верит в его вину и хочет получить информацию о его местонахождении.

«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках — Прим. Ред.)… Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают (в ИК-19 — Прим. Ред.)», — заявила мать заключённого.

Женщина также подтвердила, что Хусинов родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. Известно, что до выхода из тюрьмы ему оставалось два месяца. Мать говорит, что сын «‎всех уважает, всех выручает, всем помогает, на греховные дела он не пойдёт».