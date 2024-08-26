«Его нет среди убийц»: Мать захватчика из волгоградской ИК-19 не увидела сына на видео террористов
Мать предполагаемого захватчика из волгоградской ИК-19 не верит в вину сына
Участие заключённого волгоградской ИК-19 Темура Хусинова в захвате заложников прокомментировала его мать. Женщина заявила РИА «Новости», что её сына нет на кадрах, снятых террористами. Она не верит в его вину и хочет получить информацию о его местонахождении.
«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Кто приписал его туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. Но имя там (в ориентировках — Прим. Ред.)… Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают (в ИК-19 — Прим. Ред.)», — заявила мать заключённого.
Женщина также подтвердила, что Хусинов родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. Известно, что до выхода из тюрьмы ему оставалось два месяца. Мать говорит, что сын «всех уважает, всех выручает, всем помогает, на греховные дела он не пойдёт».
Напомним, что ранее Life.ru опубликовал список захвативших ИК-19 в Суровикино под Волгоградом. Помимо Темура Хусинова, среди террористов числятся Рамзидин Тошев, Рустамчон Наврузи и Назирчон Тонов. В результате захвата колонии погибли четверо сотрудников учреждения, все захватчики ликвидированы во время штурма. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН.
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