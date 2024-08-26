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26 августа, 08:35

Подполье узнало об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице

На данный момент на Украине продолжаются массовые прилёты по различным и важным объектам страны. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его данным, мощный взрыв произошёл в Тернополе. Прилёт пришёлся в направлении полигона.

«Пока сложно сказать: склад или подстанция. Взрывная волна сильная, выброс пламени с искрами», — заявил Лебедев.

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Ещё один удар прогремел в Виннице и области. Удар произошёл в центре комплектации. Также атака зафиксирована в Полтаве, удар пришёлся на место распределения подразделений в различные направления. О мощном взрыве в направлении села Трихаты также сообщил город Николаев.

«Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество», — заявил Лебедев.

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Помимо этого, массовые обстрелы зафиксированы в Одессе. Там произошёл прилёт по энергетическому объекту. Также началась атака Ивано-Франковска — город перекрыт военными, свет отсутствует. Дополнительно о прилётах сообщили из Киева, Львова, Ровно, Волыня и Хмельницкого.

Ранее Life.ru рассказал о массовой атаки по всей Украине. В стране начала действовать воздушная тревога. Мощные взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Киеве, Кривом Роге, в Винницкой и Одесской областях. На территории Украины также активно работает система противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Наталья Афонина
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