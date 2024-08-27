Аэростат VK поднял самый большой флаг России над Уралом и установил два рекорда
Российский триколор над Уральскими горами. Обложка © Предоставлено Life.ru
Сразу два рекорда России установила социальная сеть VK, запустив аэростат с бело-сине-красным триколором над Уральскими горами по случаю празднования Дня российского флага. Гигантское полотно подняли на несколько тысяч метров над уровнем моря, рассказали Life.ru авторы проекта.
Первое достижение связано с размерами флага, поднятого одним аэростатом. Площадь триколора составила рекордные 200 квадратных метров. Второе — с высотой подъёма полотна, которая составила три километра.
Российский триколор над Уральскими горами. Фото © Предоставлено Life.ru
Ещё один гигантский триколор в День российского флага появился у мемориала в курском посёлке Поныри. Его растянули активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России».