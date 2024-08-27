Аэростат VK поднял самый большой флаг России над Уралом и установил два рекорда

Сразу два рекорда России установила социальная сеть VK, запустив аэростат с бело-сине-красным триколором над Уральскими горами по случаю празднования Дня российского флага. Гигантское полотно подняли на несколько тысяч метров над уровнем моря, рассказали Life.ru авторы проекта.