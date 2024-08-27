Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 21:00

Аэростат VK поднял самый большой флаг России над Уралом и установил два рекорда

Российский триколор над Уральскими горами. Обложка © Предоставлено Life.ru

Российский триколор над Уральскими горами. Обложка © Предоставлено Life.ru

Сразу два рекорда России установила социальная сеть VK, запустив аэростат с бело-сине-красным триколором над Уральскими горами по случаю празднования Дня российского флага. Гигантское полотно подняли на несколько тысяч метров над уровнем моря, рассказали Life.ru авторы проекта.

Первое достижение связано с размерами флага, поднятого одним аэростатом. Площадь триколора составила рекордные 200 квадратных метров. Второе — с высотой подъёма полотна, которая составила три километра.

Российский триколор над Уральскими горами. Фото © Предоставлено Life.ru

Российский триколор над Уральскими горами. Фото © Предоставлено Life.ru

Life.ru показывает видео эпатажного концерта SHAMAN на Красной площади
Life.ru показывает видео эпатажного концерта SHAMAN на Красной площади

Ещё один гигантский триколор в День российского флага появился у мемориала в курском посёлке Поныри. Его растянули активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России».

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Вконтакте
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров