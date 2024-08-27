Трамп анонсировал создание Космической нацгвардии в случае победы на выборах
Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении создать отдельную ветвь Нацгвардии для Космических сил ВС США в случае победы на ноябрьских выборах. Бойцы формирования станут выполнять роль резерва, пояснил кандидат от республиканцев на предвыборном митинге.
«Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии», — анонсировал политик, выступая в Детройте.
Также Трамп пообещал сделать рекордные вклады в обороноспособность страны. Инвестиции 45-й президент США хочет направить на производство беспилотников и гиперзвукового оружия, а также развитие искусственного интеллекта.
Ранее Трамп забил тревогу из-за опустевших военных складов США. Всё оружие Белый дом во главе с Джо Байденом отдал Украине, возмутился политик. А между тем Вашингтон анонсировал новые поставки Киеву с ракетами для ПВО и противотанковыми комплексами.
Flickr / Trump White House Archived