Трамп анонсировал создание Космической нацгвардии в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении создать отдельную ветвь Нацгвардии для Космических сил ВС США в случае победы на ноябрьских выборах. Бойцы формирования станут выполнять роль резерва, пояснил кандидат от республиканцев на предвыборном митинге.

«Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии», — анонсировал политик, выступая в Детройте.

Также Трамп пообещал сделать рекордные вклады в обороноспособность страны. Инвестиции 45-й президент США хочет направить на производство беспилотников и гиперзвукового оружия, а также развитие искусственного интеллекта.