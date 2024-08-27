Российские десантники познакомили польских наёмников с ПТРК «Корнет»

Диверсионная группа ВСУ с польскими наёмниками в составе предприняла попытку высадиться на Кинбурнской косе. Незваных гостей плотным огнём встретили противотанковые расчёты российской группировки войск «Днепр», которые отразили атаку и не позволили противнику закрепиться на берегу, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, один из катеров ДРГ с личным составом десантники поразили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Остальные диверсанты уничтожены в ходе стрелкового боя, поделился участник событий с позывным Москит.