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27 августа, 03:36

Российские десантники познакомили польских наёмников с ПТРК «Корнет»

Польские наёмники уничтожены при попытке высадиться на Кинбурнской косе

Диверсионная группа ВСУ с польскими наёмниками в составе предприняла попытку высадиться на Кинбурнской косе. Незваных гостей плотным огнём встретили противотанковые расчёты российской группировки войск «Днепр», которые отразили атаку и не позволили противнику закрепиться на берегу, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, один из катеров ДРГ с личным составом десантники поразили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Остальные диверсанты уничтожены в ходе стрелкового боя, поделился участник событий с позывным Москит.

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. На татуировках очень много нацистской символики было», — поделился наблюдениями военнослужащий.

Наёмники из американской ЧВК не выбрались живьём из Русской Конопельки
Наёмники из американской ЧВК не выбрались живьём из Русской Конопельки

Российская армия продолжает почти ежедневно сокращать численность зарубежных наёмников, принявших сторону киевского режима. Искать замену уничтоженным боевикам Украине приходится в соцсетях, выяснил Life.ru ранее.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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