Российские десантники познакомили польских наёмников с ПТРК «Корнет»
Польские наёмники уничтожены при попытке высадиться на Кинбурнской косе
Диверсионная группа ВСУ с польскими наёмниками в составе предприняла попытку высадиться на Кинбурнской косе. Незваных гостей плотным огнём встретили противотанковые расчёты российской группировки войск «Днепр», которые отразили атаку и не позволили противнику закрепиться на берегу, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, один из катеров ДРГ с личным составом десантники поразили при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Остальные диверсанты уничтожены в ходе стрелкового боя, поделился участник событий с позывным Москит.
«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. На татуировках очень много нацистской символики было», — поделился наблюдениями военнослужащий.
Российская армия продолжает почти ежедневно сокращать численность зарубежных наёмников, принявших сторону киевского режима. Искать замену уничтоженным боевикам Украине приходится в соцсетях, выяснил Life.ru ранее.
VK / Минобороны России