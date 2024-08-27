Пять беспилотников сбиты ночью в Белгородской и Курской областях
Ночная атака ВСУ отражена силами противовоздушной обороны в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три беспилотника самолётного типа сбиты над Белгородской областью, ещё два дрона уничтожены над Курской областью.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших жителях региона в результате атак ВСУ. Под удар попали сёла Репяховка и Косилово, а также город Шебекино.
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