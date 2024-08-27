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Регион
27 августа, 04:19

Пять беспилотников сбиты ночью в Белгородской и Курской областях

Ночная атака ВСУ отражена силами противовоздушной обороны в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три беспилотника самолётного типа сбиты над Белгородской областью, ещё два дрона уничтожены над Курской областью.

Мэр Курска Куцак сообщил об отражении повторной атаки ВСУ на город
Мэр Курска Куцак сообщил об отражении повторной атаки ВСУ на город

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших жителях региона в результате атак ВСУ. Под удар попали сёла Репяховка и Косилово, а также город Шебекино.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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