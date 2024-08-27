Никакой конспирологии: Политтехнолог тоже разглядел «уши Байдена» в задержании Павла Дурова

С точки зрения американской политической системы, с точки зрения "электоральной машины", Telegram в США работает на Республиканскую партию и Донльад Трампа, потому что именно республиканцы подвергаются цензуре и "отмене" в большинстве социальных сетей. В какой мере сам Трамп это понимает и пользуется ли Telegram ходе своей предвыборной кампании, — это другой вопрос. Насколько мы видим, он, скорее, поклонник и даже энтузиаст социальной сети X Илона Маска. Тем не менее, демократы в США боятся детища Павла Дурова и хотели бы минимизировать его воздействие на американскую политику,