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27 августа, 11:06

Никакой конспирологии: Политтехнолог тоже разглядел «уши Байдена» в задержании Павла Дурова

Гамбашидзе: Версия, что Дурова «заказали» из США, не кажется конспирологией

По одной из версий, Тelegram является источником правды о ситуации в США, поэтому американские власти увидели врага в лице его основателя Павла Дурова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

По одной из версий, Тelegram является источником правды о ситуации в США, поэтому американские власти увидели врага в лице его основателя Павла Дурова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

Версия американского "заказа" ареста Павла Дурова во Франции выглядит правдоподобной, считает политтехнолог Илья Гамбашидзе. В интервью Life.ru он рассказал, что Telegram во вём мире имеет репутацию крупнейшего носителя "новых медиа", неподконтрольного властям никакой страны и никаким транснациональным корпорациям.

Демократов, находящихся во власти в США, этот расклад не устраивает. У них есть почти ручной Facebook*, на котором они успешно обкатывают избирательные техноологии. И чем ближе выборы американского президента, тем выше ценность "фейсбучной" монополии в западных соцмедиа.

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С точки зрения американской политической системы, с точки зрения "электоральной машины", Telegram в США работает на Республиканскую партию и Донльад Трампа, потому что именно республиканцы подвергаются цензуре и "отмене" в большинстве социальных сетей. В какой мере сам Трамп это понимает и пользуется ли Telegram ходе своей предвыборной кампании, — это другой вопрос. Насколько мы видим, он, скорее, поклонник и даже энтузиаст социальной сети X Илона Маска. Тем не менее, демократы в США боятся детища Павла Дурова и хотели бы минимизировать его воздействие на американскую политику,

политтехнолог Илья Гамбашидзе.

Другими словами, версия об участии американских спецслужб в атаке на Павла Дурова руками французских жандармов не выглядит в глазах собеседника Life.ru как конспирологическая теория.

"Напротив, это, скорее всего, правда: налицо координация спецслужб Запада в ситуации, когда они осознают, что не контролируют значительную часть информационного пространства", — заключил он.

США обвинили в войне против Дурова и Telegram из-за правды об Украине
США обвинили в войне против Дурова и Telegram из-за правды об Украине

Ранее на третьи сутки с момента задержания основателя Telegram Павла Дурова спикера Госдумы Вячеслава Володина посетила мысль о том, что в истории могут быть замешаны США и администрация Джо Байдена, которой необходимо взять мессенджер под свой тотальный контроль в преддверии выборов президента.

Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Последнии новости об аресте основателя Telegram читайте здесь.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Ольга Годуненко
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