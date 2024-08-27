Туристам рассказали, на каких пляжах Анапы нет зелёной каши из водорослей

В этом году отдых россиян в Анапе омрачили не только высокие цены на обратные билеты, но и цветение водорослей в Чёрном море. Их настолько много, что можно собирать руками. Кого-то позеленевшая вода не смущает, но большинству неприятно плавать в таких условиях. Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru объяснил, смогут ли туристы получить компенсацию за испорченный отдых.

Он отметил, что цветение водорослей камка — это сезонное явление, которое происходит в Анапе из года в год. Водоросли начинают размножаться в тёплой стоячей воде. Обычно туроператоры предупреждают клиентов об этом явлении заранее и советуют выбирать другой период для отдыха.

«Сильнее всего цветение наблюдается на центральном пляже. Чем от него дальше, тем ситуация лучше. Многие отели, которые имеют собственные пляжи, очищают воду самостоятельно, поэтому там ситуация получше», — рассказал Арутюнов.

Он также добавил, что получить компенсацию гостям Анапы будет очень сложно. В суде придётся доказать, что отель или продавец путёвки скрыл наличие водорослей в воде. А сделать это проблематично, потому что информация о цветении камки в Чёрном море в конце лета доступна всем.