Армия России ведёт разведывательно-поисковые действия по уничтожению ДРГ ВСУ
Российские военные и пограничники продолжают прочёсывать лесные массивы приграничных с Украиной областей РФ в поисках ДРГ ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — говорится в публикации.
Напомним, что сегодня утром украинская диверсионно-разведывательная группа приблизилась к границе Белгородской области, ВС РФ встретили их ударами артиллерии и авиации, отбросив назад. Противник засел в лесополосе и начал «плеваться» огнём оттуда, целясь по КПП на границе. Бой завязался около 8 утра. А вечером 21 августа ДРГ из 200 бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область, но их обратили в бегство российские пограничники, быстро взявшие ситуацию под контроль.
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