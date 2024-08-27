Оперштаб приграничья с Украиной решил 37 из 55 поступивших проблемных вопросов
В оперштаб приграничных с Украиной регионов России поступило 55 заявок на решение проблемных вопросов, больше половины из них уже решены. Об этом доложил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.
«Всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов. На сегодня решены 37», — доложил офицер.
Генерал-лейтенант добавил, что оперативная группа координационного совета круглосуточно контролирует процессы решения проблем, возникающих при взаимодействии разных группировок войск, оперативных штабов в приграничье и центральным аппаратом военного управления.
Напомним, 15 августа прошло первое заседание Координационного совета, который теперь занимается вопросами безопасности приграничных с Украиной субъектов. В его сферу деятельности войдут обеспечение российских военных подразделений, постройка защитных сооружений, военно-медицинское обеспечение и содействие в эвакуационных мероприятиях. Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что наиболее проблемными вопросами будет заниматься лично.