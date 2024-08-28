Арбуз или дыня? Life узнал, что выбирают россияне и сколько стоят эти продукты в 2024 году

35% россиян, выбирая между арбузом и дыней, отдают предпочтение зелёному цвету, а вот за жёлтый голосуют только 15%. Таковы результаты исследования, которое специально для Life.ru провели сервис «Пакет» от Х5 и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». 47% опрошенных признались, что одинаково любят и арбуз, и дыню, а 3% огорошили заявлением, что вообще не едят ни одно, ни другое.

Самым популярным лайфхаком, которым пользуются опрошенные при выборе этих продуктов, является стук (70%). Звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне — глухим. Кстати, 23% и вовсе не знают никаких хитростей проверки.

70% россиян покупают арбузы и дыни по стуку. Kandinsky 3.1 / Life.ru

Подавляющее большинство (74%) покупают арбузы и дыни на ярмарках и рынках. Сетевые продуктовые магазины занимают второе место в опросе, им доверяют 56% респондентов. И только 10% опрошенных при покупке этих продуктов делают выбор в пользу сервисов доставки. Несмотря на это, покупатели активно приобретают «летние» плоды в интернете. В частности, объём продаж арбузов и дынь в онлайне возрос на 37%, однако стоит отметить, что средний чек таких заказов выше на 10-15%, чем офлайн-покупки.

При этом средняя цена арбузов в Москве составляет 481 рубль, что на 21% выше, чем в прошлом году. К тому же число покупок увеличилось на 12%. А средний чек покупки дынь равен 566 рублям. Цена с прошлого года выросла на 30%, а количество покупок уменьшилось на 13%.

Средняя цена арбузов в Москве в 2024 году составляет 481 рубль, что на 21% выше, чем в прошлом году. Kandinsky 3.1 / Life.ru

Средняя стоимость арбузов по всей России составила 384 рубля, это на 19% больше, чем в прошлом году. При этом число покупок оказалось выше на 8%. К тому же средний чек за одну дыню по всей стране равен 494 рублям, что на 27% выше, чем в 2023 году, однако количество покупок снизилось на 20%.

Также, по мнению большинства, самым удачным временем для приобретения вкусных арбузов и дынь являются конец лета и начало осени (81%). И лишь 1% опрошенных считает, что хороший период для покупки –– начало лета.