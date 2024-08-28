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Регион
28 августа, 05:54

Украинские чиновники в спешке бегут из Селидово из-за наступления Армии России

Городские службы и власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР

Из города Селидово в ДНР, находящегося под контролем ВСУ, в срочном порядке эвакуируют органы власти в связи с приближением ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в городе.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала ещё в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берём из единственной скважины», — описал ситуацию источник агентства.

Как рассказывает местное население, люди активно готовятся к развёртыванию в городе боевых действий. Жители запасаются едой и обустраивают подвалы. ВСУ, однако, тоже не дремлют. По словам источника, раньше в городе не было военных, но сейчас туда постоянно стягиваются новые подразделения украинских войск.

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Кстати, Селидово находится всего в 20 километрах от Покровска. Ранее Александр Сырский в очередной раз рассказал, что наиболее тяжёлая ситуация для ВСУ сложилась на Покровском направлении. По его словам, Украина собиралась отвлечь оттуда ВС РФ, устроив вторжение в Курскую область, однако всё пошло не по плану.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
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