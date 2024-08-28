Украинские чиновники в спешке бегут из Селидово из-за наступления Армии России

Из города Селидово в ДНР, находящегося под контролем ВСУ, в срочном порядке эвакуируют органы власти в связи с приближением ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в городе.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала ещё в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берём из единственной скважины», — описал ситуацию источник агентства.