Украина заморозила выплаты международным кредиторам

Правительство Украины приняло постановление, которое останавливает обслуживание обязательств Киева перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям. Также тормозятся обязательства по ВВП-варрантам, гласит обнародованный кабмином документ.

Согласно постановлению, прекращается обслуживание по кредиту перед Cargill Financial Services International, по гарантийным обязательствам государства по долгу по «зелёным» облигациям «Укрэнерго», выпущенным под залог государства в 2021 году и по платежам по ВВП-варрантам Украины. На сегодняшний день Киев задолжал Cargill 700 миллионов долларов, а «зелёным» облигация — 830 миллионов долларов.

Также данное постановление позволяет осуществить «выплату за согласие» инвесторам, которые дали добро на украинские условия реструктуризации долга. Эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов. Появилась информация, что ранее Украина, а точнее Министерство финансов осуществило выплату по ВВП-варрантам. Ведомство отдало 200,6 миллиона долларов. Платёж разделили на две части.