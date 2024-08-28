В Турции просчитали два сценария окончания СВО

Запад может отменить свои санкции против России, сделав это одним из пунктов проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такая тема уже поднималась во время стамбульского процесса, рассказал турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Первым вариантом является сценарий, напоминающий корейский. Так, конфликт завершится бессрочным прекращением огня, а стороны сохранят полномочия в подконтрольных им районах, однако международного признания новых границ в таком случае ожидать не следует. При таком развитии событий мирное соглашение не потребуется, достаточно будет договориться прекратить огонь.

"Второй вариант — это мирное соглашение, которое признаёт территориальную целостность сторон, определяет границы и безопасность границ посредством двусторонних соглашений и обеспечивает международное признание. В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение", — отметил эксперт в беседе с РИА «Новости».

При этом Россия не сможет избавиться от наложенных на неё санкций, если в итоге будет реализован первый вариант (замораживание конфликта), поскольку он не предусматривает подписание мирного договора.

Во второй модели снятие антироссийских санкций можно сделать одним из пунктов мирного соглашения. По словам аналитика, в проекте Стамбульского процесса была намечена некоторая договорённость о снятии ограничений.