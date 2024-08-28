«Рискованная затея»: В Германии пригрозили Зеленскому из-за ударов по России
Полковник Тиле: Зеленского ожидают опасные последствия ударов по России
Владимира Зеленского предупредили об опасных последствиях ответа на массированные российские удары. Как заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus, скорее всего, действия ВСУ в итоге ни к чему не приведут и ещё больше разозлят Россию.
«На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом, скорее всего, закончится не в пользу Украины», — так он оценил итог возможной реакции Зеленского на события последних дней.
По словам Тиле, атаки в сторону РФ ещё больше разозлят президента России Владимира Путина. При этом конфликт на Украине продолжает выходить на новый уровень.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ провели одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах. Подполье считает, что целями удара возмездия за Курскую область стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.
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