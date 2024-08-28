«Рискованная затея»: В Германии пригрозили Зеленскому из-за ударов по России

Владимира Зеленского предупредили об опасных последствиях ответа на массированные российские удары. Как заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus, скорее всего, действия ВСУ в итоге ни к чему не приведут и ещё больше разозлят Россию.

«На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом, скорее всего, закончится не в пользу Украины», — так он оценил итог возможной реакции Зеленского на события последних дней.