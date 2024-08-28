Стало известно, сколько студенты готовы потратить на аренду квартиры в Москве

Названа сумма, которую студенты в среднем тратят в месяц, чтобы снять квартиру в Москве или в области. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Аренда», которые оказалась в распоряжении «Москвы 24», на эти цели у молодых людей уходит около 51 600 рублей.

«Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съёмное жильё в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнёром, либо с друзьями и делят арендную плату поровну», — говорится в сообщении.

37% безработных студентов отдают приоритет студиям со средним бюджетом 36 800 рублей. 40% живут в однокомнатных квартирах за 43 700, ещё 18% арендуют «двушки» за 58 600. «Трёшки» выбирают лишь 5% и платят за них 71 тысячу рублей.