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28 августа, 13:00

Стало известно, сколько студенты готовы потратить на аренду квартиры в Москве

Аналитики: В среднем студенты тратят на аренду жилья в Москве 51 600 рублей

Названа сумма, которую студенты в среднем тратят в месяц, чтобы снять квартиру в Москве или в области. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Аренда», которые оказалась в распоряжении «Москвы 24», на эти цели у молодых людей уходит около 51 600 рублей.

«Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съёмное жильё в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнёром, либо с друзьями и делят арендную плату поровну», — говорится в сообщении.

37% безработных студентов отдают приоритет студиям со средним бюджетом 36 800 рублей. 40% живут в однокомнатных квартирах за 43 700, ещё 18% арендуют «двушки» за 58 600. «Трёшки» выбирают лишь 5% и платят за них 71 тысячу рублей.

Из числа работающих студентов студии выбирают только 23%, «однушки» арендуют 38%. Чуть менее популярны двухкомнатные квартиры — их снимают 31% работающих студентов. «Трёшки» интересны лишь 8%. Каждый третий арендует квартиру вместе со второй половинкой, 28% предпочитают жить одни, 9% снимают с другом, 3% в компании друзей.

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Ранее россиян предупредили о скором росте цен на арендное жильё. Это произойдёт уже текущей осенью. Рост цен связывают с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 18%.

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Алёна Зиновьева
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