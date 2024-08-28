Москвича, выбросившего из окна жену и сына, доставили из психбольницы в отдел
Москвича Александра Липатова, который выбросил из окна жену с годовалым сыном, выпустили из психбольницы и доставили в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.
Липатова доставили в отдел. Видео © Telegram / Столичный СК
«Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 (убийство)», — говорится в сообщении СК.
Уточняется, что мужчине уже предъявили обвинение. В рамках расследования обвиняемый пройдёт психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Напомним, 25 августа, сотрудник Центробанка Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Позже появились фото из их квартиры, которую тогда разнёс обезумевший банкир. Позже стало известно, что проблемы с психикой у него наблюдались и до этого, однако был фактор, который окончательно свёл москвича с ума.
Telegram / Столичный СК