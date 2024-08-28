Москвича, выбросившего из окна жену и сына, доставили из психбольницы в отдел

Москвича Александра Липатова, который выбросил из окна жену с годовалым сыном, выпустили из психбольницы и доставили в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Напомним, 25 августа, сотрудник Центробанка Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Позже появились фото из их квартиры, которую тогда разнёс обезумевший банкир. Позже стало известно, что проблемы с психикой у него наблюдались и до этого, однако был фактор, который окончательно свёл москвича с ума.