Суд Москвы не стал менять реальный срок на условный журналистке Баязитовой

Басманный суд Москвы принял решение оставить в силе приговор в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, которые были отправлены в тюрьму за вымогательство у одного из руководителей Промсвязьбанка Александра Ушакова. Life.ru публикует кадры из зала суда, где сегодня решался вопрос о возможной замене реального срока на условный.

Напомним, что журналистка Александра Баязитова была задержана летом 2022 года по обвинению в вымогательстве средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Также по делу обвиняемой проходит медиатехнолог Ольга Архарова. Баязитову отправили в СИЗО, несмотря на её серьёзные проблемы со здоровьем. В ноябре 2023 года её приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Архарову — к 4,5 года. Свою вину она не признала. Позже Ушаков попросил суд смягчить наказание для Архаровой и Баязитовой, заменив реальный срок на условный.