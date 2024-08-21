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21 августа, 13:32

Ушаков просит смягчить приговор вымогавшим у него деньги Баязитовой и Архаровой

Ольга Архарова и Светлана Баязитова в зале суда. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ольга Архарова и Светлана Баязитова в зале суда. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился к Московскому городскому суду с просьбой заменить реальный срок в тюрьме на условное наказание вымогавшим у него деньги журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Просьбу озвучил его представитель.

«Прошу смягчить назначенное Архаровой и Баязитовой наказание, применив к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ», — передал его адвокат Олег Востряков, приложив ходатайство.

В свою очередь юрист Елена Федулова сообщила, что три депутата Государственной думы направили суду запросы об избрании более мягкого приговора для Архаровой. Последняя участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО в Ижевске, а Баязитова присутствовала собственной персоной. Мосгорсуд вернётся к пересмотру приговора 28 августа.

Журналистка Баязитова подала жалобу из-за этапирования в СИЗО-5 в Пермском крае
Журналистка Баязитова подала жалобу из-за этапирования в СИЗО-5 в Пермском крае

Напомним, что Александра Баязитова была задержана летом 2022 года по обвинению в вымогательстве средств у Ушакова. Подозреваемую отправили в СИЗО, хотя у неё серьёзные проблемы со здоровьем и её защитники пытались добиться домашнего ареста. В ноябре 2023 года её приговорили к пяти годам тюрьмы, несмотря на усилия прокуратуры добиться лишения свободы на 14 лет. Журналистка не считает себя виновной. В июле 2024 её этапировали из ИК в Удмуртии.

Юрий Лысенко
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