Ушаков просит смягчить приговор вымогавшим у него деньги Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился к Московскому городскому суду с просьбой заменить реальный срок в тюрьме на условное наказание вымогавшим у него деньги журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Просьбу озвучил его представитель.

В свою очередь юрист Елена Федулова сообщила, что три депутата Государственной думы направили суду запросы об избрании более мягкого приговора для Архаровой. Последняя участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО в Ижевске, а Баязитова присутствовала собственной персоной. Мосгорсуд вернётся к пересмотру приговора 28 августа.

Напомним, что Александра Баязитова была задержана летом 2022 года по обвинению в вымогательстве средств у Ушакова. Подозреваемую отправили в СИЗО, хотя у неё серьёзные проблемы со здоровьем и её защитники пытались добиться домашнего ареста. В ноябре 2023 года её приговорили к пяти годам тюрьмы, несмотря на усилия прокуратуры добиться лишения свободы на 14 лет. Журналистка не считает себя виновной. В июле 2024 её этапировали из ИК в Удмуртии.