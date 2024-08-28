Зеленского уличили в попытке спрятаться в «Ла-ла-ленде» от проблем на фронте Полковник США Уилкерсон заявил, что Зеленский живёт в иллюзорном «Ла-ла-ленде» 28 августа, 15:38 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский давно оторвался от реальности и находится в мире грёз, в том числе из-за бестолковых советов своего окружения. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works, вспомнив идиому про «Ла-ла-ленд», означающую потерю связи с действительностью.

«Он живёт в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить», — пояснил эксперт.

Уилкерсон уверен, что Зеленский вообще не способен правильно и критично оценить события на Украине, в частности на линии фронта. Поэтому, по его словам, глава киевского режима принимает совершенно бессмысленные решения, отправляя своих солдат погибать в Курской области и понимая, что ВСУ никогда не смогут сломить российскую армию.

Напомним, украинские солдаты попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские войска ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 6600 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.

Авторы Татьяна Миссуми