Тренер объяснил, как в спальне и похудеть, и избавиться от морщин Тренер Ткачёв: Качественный сон нормализует работу гормонов голода и насыщения 29 августа, 05:00 Сон на спине благотворно сказывается на гладкости нашей кожи. Обложка © freepik.com

Наш образ жизни влияет не только на здоровье, но и на внешний вид. Какие пять здоровых привычек помогут и похудеть, и сохранить красоту, и поддержать здоровье сердца, Life.ru рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Александр Ткачёв.

Первый пункт для сохранения красоты и здоровья — качественный сон.

Регулярный и качественный сон нормализует выработку гормона голода (грелина) и гормона насыщения (лептина), а недостаточный сон ведёт к неизбежному обжорству и постоянному голоду. Хочешь похудеть — высыпайся. Хочешь избавиться от морщин и препятствовать их появлению — спи на спине. Доказано, что так положение головы благотворно сказывается на гладкости нашей кожи. Александр Ткачёв Фитнес-тренер, нутрициолог

Второй пункт для здоровья и красоты лица — это... тренировка ног! Ноги (от ступней до ягодиц) — наш второй, после сердца, мышечный насос для крови и лимфы. Вместе с кислородом в ткани поступают питательные вещества, играющие важную роль в метаболизме кожи, объяснил нутрициолог.

Третий пункт — это лимфодренажная дыхательная гимнастика. Целлюлит и отёки — одни из самых явных признаков застоя лимфы. Для нормального лимфотока важно научиться правильно дышать, а также стимулировать центр лимфосистемы. Таким образом, самомассаж, дыхательные практики и движение — это и есть лимфодренажная гимнастика.

Четвёртый способ улучшить не только тело, но и лицо — это кардионагрузки. Кардиоразминка с высоким пульсом перед силовой тренировкой помогает поддерживать здоровье сердца, подготавливает его к работе на «высоких оборотах».

Есть в кардио ещё один неочевидный плюс. С высоким пульсом увеличивается потоотделение, а в поту есть мощный антимикробный пептид — дермцидин, который защищает от микробов и бактерий, вызывающих высыпания. Главное, не забывайте принимать душ после фитнеса, советует тренер.

И, наконец, пятый пункт — это коррекция питания. Важно добавить в свой рацион как можно больше белка, так как это важнейший макронутриент для построения стройного, подтянутого силуэта. Белок влияет также на здоровье волос, ногтей и тургор кожи. И ни в коем случае не нужно сидеть на низкокалорийныю диетах, которые портят не только тело, но и лицо. Рекомендуется также употреблять как можно больше овощей, в них содержатся минералы, препятствующие отёкам и нормализующие пищеварение.

Кстати, корейские учёные шагнули в мир прекрасного будущего и разработали безопасный метод борьбы с перееданием. Он заключается в электрической стимуляции коры головного мозга с помощью специального шлема, который подавляет чувство аппетита и облегчает похудение.

Авторы Андрей Горяничев