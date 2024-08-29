ВПП ООН приостановила передвижение сотрудников по Газе после обстрела автомобиля
Повреждённый в Газе внедорожник ВПП ООН. Обложка © World Food Programme
Всемирная продовольственная программа ООН объявила запрет на передвижение своих сотрудников по сектору Газа. Ограничение введено на неопределённый срок. Такое решение было принято после обстрела автомобиля гуманитарной миссии со стороны израильских военных, сказано на сайте ВПП.
Организация сообщила, что это первый за всё время конфликта случай, когда по её сотрудникам был открыт прицельный огонь вблизи контролируемого ЦАХАЛ пропускного пункта. К счастью, никто не пострадал.
«Несмотря на то, что автомобиль имел отличительные знаки ВПП и несколько раз получил необходимые разрешения от израильских военных, его обстреляли при подъезде к КПП Армии обороны Израиля», — гласит сообщение.
Незадолго до этого Международный суд ООН признал частичную оккупацию Палестины силами ЦАХАЛ аннексией. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Гаагу во лжи и назвал Газу землёй еврейского народа.