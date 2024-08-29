ВПП ООН приостановила передвижение сотрудников по Газе после обстрела автомобиля

Всемирная продовольственная программа ООН объявила запрет на передвижение своих сотрудников по сектору Газа. Ограничение введено на неопределённый срок. Такое решение было принято после обстрела автомобиля гуманитарной миссии со стороны израильских военных, сказано на сайте ВПП.

Организация сообщила, что это первый за всё время конфликта случай, когда по её сотрудникам был открыт прицельный огонь вблизи контролируемого ЦАХАЛ пропускного пункта. К счастью, никто не пострадал.