Силы ПВО отражают воздушную атаку на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать город в ночь на 29 августа. Силы ПВО уже уничтожили над акваторией два беспилотника.
По словам чиновника, дронам не удалось повредить гражданские объекты. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — обратился к севастопольцам Развожаев.
Неспокойно в ночь на 29 августа и над Брянской областью. Сначала Вооружённые силы Украины запустили в направлении региона одиночный дрон, а затем удвоили силы и повторили атаку. К счастью, все беспилотники были уничтожены.
VK / Минобороны России