Силы ПВО отражают воздушную атаку на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать город в ночь на 29 августа. Силы ПВО уже уничтожили над акваторией два беспилотника.

По словам чиновника, дронам не удалось повредить гражданские объекты. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — обратился к севастопольцам Развожаев.