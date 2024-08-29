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Регион
29 августа, 00:54

Силы ПВО отражают воздушную атаку на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке ВСУ атаковать город в ночь на 29 августа. Силы ПВО уже уничтожили над акваторией два беспилотника.

По словам чиновника, дронам не удалось повредить гражданские объекты. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — обратился к севастопольцам Развожаев.

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Неспокойно в ночь на 29 августа и над Брянской областью. Сначала Вооружённые силы Украины запустили в направлении региона одиночный дрон, а затем удвоили силы и повторили атаку. К счастью, все беспилотники были уничтожены.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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