В ответ на внешнее давление Россия показала военную, промышленную, экономическую и культурную стойкость, что «ужасает» Запад. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили её», — написал он в социальной сети X.