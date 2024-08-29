«Ужаснулись»: РФ показала военную и экономическую мощь в ответ на давление Запада, заявили в Ирландии
Журналист Боуз: Запад ужаснулся из-за стойкости РФ перед давлением Запада
В ответ на внешнее давление Россия показала военную, промышленную, экономическую и культурную стойкость, что «ужасает» Запад. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили её», — написал он в социальной сети X.
Ранее, 23 августа, США расширили санкции против России. В список добавили 400 граждан и организаций из РФ и за её пределами. Комментируя очередные ограничения, российский посол в Штатах Анатолий Антонов назвал их «безрассудными шагами», ведущими к кризису, но не созиданию.
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