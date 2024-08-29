Террористы планировали убить десятки тысяч человек на концерте Тейлор Свифт в Австрии
ЦРУ предупредило Австрию о планах ИГИЛ* устроить теракт на концерте Свифт в Вене
Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА / ENNIO LEANZA
Террористы ИГИЛ* планировали убить «десятки тысяч человек» на концерте американской певицы Тейлор Свифт в столице Австрии Вене. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна. По его словам, управление предоставило властям Австрии информацию о четырёх лицах, связанных с террористической группировкой, которые планировали атаку.
«Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев. Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнёры в разведывательном сообществе предоставили им информацию, что эта связанная с ИГИЛ* группа планировала сделать», — указал Коэн.
В ЦРУ уточнили, что у задержанных имелся доступ к концертной площадке, где должны были состояться концерты артистки. При этом Коэн не рассказал, как именно разведка узнала о готовящемся нападении.
Напомним, что Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории после получения данных разведки от США. Мероприятия должны были пройти 8,9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Позднее полиция нашла взрывчатку и оружие у подозреваемых в подготовке теракта.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.