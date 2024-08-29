Террористы планировали убить десятки тысяч человек на концерте Тейлор Свифт в Австрии

Террористы ИГИЛ* планировали убить «десятки тысяч человек» на концерте американской певицы Тейлор Свифт в столице Австрии Вене. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна. По его словам, управление предоставило властям Австрии информацию о четырёх лицах, связанных с террористической группировкой, которые планировали атаку.

«Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев. Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнёры в разведывательном сообществе предоставили им информацию, что эта связанная с ИГИЛ* группа планировала сделать», — указал Коэн.

В ЦРУ уточнили, что у задержанных имелся доступ к концертной площадке, где должны были состояться концерты артистки. При этом Коэн не рассказал, как именно разведка узнала о готовящемся нападении.

Напомним, что Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории после получения данных разведки от США. Мероприятия должны были пройти 8,9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Позднее полиция нашла взрывчатку и оружие у подозреваемых в подготовке теракта.