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29 августа, 11:05

Террористы планировали убить десятки тысяч человек на концерте Тейлор Свифт в Австрии

ЦРУ предупредило Австрию о планах ИГИЛ* устроить теракт на концерте Свифт в Вене

Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА / ENNIO LEANZA

Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА / ENNIO LEANZA

Террористы ИГИЛ* планировали убить «десятки тысяч человек» на концерте американской певицы Тейлор Свифт в столице Австрии Вене. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна. По его словам, управление предоставило властям Австрии информацию о четырёх лицах, связанных с террористической группировкой, которые планировали атаку.

«Они планировали убить огромное число людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев. Австрийцы смогли провести эти аресты, потому что агентство и наши партнёры в разведывательном сообществе предоставили им информацию, что эта связанная с ИГИЛ* группа планировала сделать», — указал Коэн.

В ЦРУ уточнили, что у задержанных имелся доступ к концертной площадке, где должны были состояться концерты артистки. При этом Коэн не рассказал, как именно разведка узнала о готовящемся нападении.

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Напомним, что Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории после получения данных разведки от США. Мероприятия должны были пройти 8,9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Позднее полиция нашла взрывчатку и оружие у подозреваемых в подготовке теракта.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Дарья Нарыкова
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