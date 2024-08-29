Глава МО Нидерландов назвал условие поставок F-16, которое Украине «точно» не стоит нарушать
Нидерланды запретили ВСУ использовать F-16 для ударов по гражданским объектам РФ
Нидерланды запретили ВСУ использовать переданные истребители F-16 по ударам по гражданским объектам в России. Об этом заявил глава Минобороны европейского государства Рубен Брекельманс. По его словам, это — «условие», поставленное Киеву.
«Украине точно нельзя этого делать», — отметил чиновник.
Напомним, хоть намоленные F-16 ещё толком не успели показаться в украинском небе, первый самолёт, вероятно, уже был уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов под Хмельницким. При атаке погиб первый обученный пилот — подполковник ВСУ Алексей Месь.
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