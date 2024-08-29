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29 августа, 10:28

Глава МО Нидерландов назвал условие поставок F-16, которое Украине «точно» не стоит нарушать

Нидерланды запретили ВСУ использовать F-16 для ударов по гражданским объектам РФ

Нидерланды запретили ВСУ использовать переданные истребители F-16 по ударам по гражданским объектам в России. Об этом заявил глава Минобороны европейского государства Рубен Брекельманс. По его словам, это — «условие», поставленное Киеву.

«Украине точно нельзя этого делать», — отметил чиновник.

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В Госдуме констатировали, что с уничтожением первого F-16 в Киеве лопнул «пиар-пузырь»

Напомним, хоть намоленные F-16 ещё толком не успели показаться в украинском небе, первый самолёт, вероятно, уже был уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов под Хмельницким. При атаке погиб первый обученный пилот — подполковник ВСУ Алексей Месь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Матвей Константинов
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