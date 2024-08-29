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29 августа, 11:09

В России предложили расширить список экстремистских музыкальных композиций

Юрист Соловьёв призвал признать музыку СС экстремистской

Здание Генпрокуратуры РФ. Обложка © VK / Генеральная прокуратура Российской Федерации

Здание Генпрокуратуры РФ. Обложка © VK / Генеральная прокуратура Российской Федерации

В России необходимо запретить демонстрацию любой атрибутики СС, а также пополнить список экстремистских музыкальных композиций произведениями, имеющими отношение к данному подразделению. С такой инициативой выступил доктор юридических наук Иван Соловьёв. Он направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову.

«Прошу рассмотреть вопрос о подготовке и внесении прокурорского представления, согласно которому любая атрибутика подразделений СС — штандарты, эмблемы, флаги, гимны, иные знаки, визуальные и аудиовизуальные произведения — признавалась бы экстремистскими материалами, демонстрация которых была бы безусловно запрещена на территории РФ», — цитирует RT обращение заслуженного юриста России.

Он также уверен, что в России музыка, относящаяся к СС, должна попасть в список экстремистских произведений. По его словам, это особенно актуально в период СВО, когда враги нашей страны используют эти композиции и атрибутику СС при совершении военных преступлений и для глумления над мирным населением.

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Ранее МВД представило проект новой стратегии противодействия экстремизму в России. В частности, в документе сформулированы термины «ксенофобия» и «русофобия». К слову, омбудсмен Татьяна Москалькова также считает, что русофобию необходимо приравнять к экстремизму.

Борис Эльфанд
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