В России предложили расширить список экстремистских музыкальных композиций

В России необходимо запретить демонстрацию любой атрибутики СС, а также пополнить список экстремистских музыкальных композиций произведениями, имеющими отношение к данному подразделению. С такой инициативой выступил доктор юридических наук Иван Соловьёв. Он направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову.

«Прошу рассмотреть вопрос о подготовке и внесении прокурорского представления, согласно которому любая атрибутика подразделений СС — штандарты, эмблемы, флаги, гимны, иные знаки, визуальные и аудиовизуальные произведения — признавалась бы экстремистскими материалами, демонстрация которых была бы безусловно запрещена на территории РФ», — цитирует RT обращение заслуженного юриста России.

Он также уверен, что в России музыка, относящаяся к СС, должна попасть в список экстремистских произведений. По его словам, это особенно актуально в период СВО, когда враги нашей страны используют эти композиции и атрибутику СС при совершении военных преступлений и для глумления над мирным населением.